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RT: Байдену и всей его команде по нацбезопасности грозит импичмент за подрыв "Северных потоков"

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Силовые структуры

Президенту США Джозефу Байдену и всей его команде по национальной безопасности грозит импичмент за подрыв "Северных потоков".

RT: Байдену и всей его команде по нацбезопасности грозит импичмент за подрыв "Северных потоков"

Об этом заявил кандидат на пост губернатора Кентукки, демократ Джеффри Янг. Он призывает членов Конгресса запустить соответствующую процедуру.

"На протяжении десятилетий Вашингтон больше всего на свете боялся сближения Германии и России, того, что эти страны объединятся, станут союзниками и их экономики будут дополнять друг друга", — цитирует RT объяснения американца.

Он также признался, что не помнит такого времени, когда внешняя политика США не была жёсткой.

Напомним, по версии американского журналиста Сеймура Херша, диверсию на "Северных потоках" устроили водолазы США под прикрытием учений НАТО, а сами бомбы активировали военные Норвегии.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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