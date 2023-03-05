Вооружённые силы России продолжают наступление у линии Сватово — Кременная. Военкоры "Русской Весны" заявили об успехах армии.
В арсенале российских войск имеются установки разминирования УР-77 "Метеорит", получившие прозвище "Змей Горыныч", и мостоукладчики "Отважных", которые готовят прорывы. Первые отправляют на минные поля шнуры с тротилом. Установка может создавать проходы шириной около шести метров и длиной от 80 до 90 метров.
В это время инженеры занимаются разворачиванием тяжёлых механизированных мостов для преодоления естественных препятствий. Это даёт возможность боевой технике продвигаться вперёд, несмотря на рвы и овраги вокруг.
УР-77 "Метеорит" является советской самоходной реактивной установкой разминирования. Создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика".
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.