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РВ: УР-77 "Метеорит" и мостоукладчики спецназа "О" ВС РФ готовят прорывы на линии Сватово — Кременная

0:59
Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают наступление у линии Сватово — Кременная. Военкоры "Русской Весны" заявили об успехах армии.

В арсенале российских войск имеются установки разминирования УР-77 "Метеорит", получившие прозвище "Змей Горыныч", и мостоукладчики "Отважных", которые готовят прорывы. Первые отправляют на минные поля шнуры с тротилом. Установка может создавать проходы шириной около шести метров и длиной от 80 до 90 метров.

В это время инженеры занимаются разворачиванием тяжёлых механизированных мостов для преодоления естественных препятствий. Это даёт возможность боевой технике продвигаться вперёд, несмотря на рвы и овраги вокруг.

УР-77 "Метеорит" является советской самоходной реактивной установкой разминирования. Создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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