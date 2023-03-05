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WSJ: украинские войска потеряли под Артёмовском несколько самых подготовленных подразделений

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Силовые структуры

Украинские офицеры заявили, что в районе Артёмовска (Бахмута) были разгромлены в последние месяцы ряд наиболее подготовленных подразделений ВСУ. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

WSJ: украинские войска потеряли под Артёмовском несколько самых подготовленных подразделений

Газета отмечает, что бригады в районе города различаются уровнем подготовки и взаимодействовать друг с другом должным образом не всегда могут.

Один из украинских командиров роты заявил, что его позиции захватили российские военные, так как батальон, находящийся вблизи, покинул свой район без предупреждения. Он был сформирован из плохо подготовленных добровольцев.

Ранее стало известно, что в районе Артёмовска разбита одна из самых боеспособных бригад ВСУ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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