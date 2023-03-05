Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил, что попал под обстрел.
Произошло всё во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты Вооружённых сил России под Угледаром в Донецкой Народной Республике, пишет издание "Украина.ру".
"По населённому пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, всё обошлось. Думаю, военная контрразведка разберётся, откуда враг узнал о наших перемещениях", — рассказал сам Соловьёв.
Надо отметить, что телеведущий и журналист в последнее время часто посещает Донбасс.
Ранее сообщалось, что российская армия уничтожает подкрепления националистов киевского режима в Харьковской области.
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