Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил, что попал под обстрел под Угледаром

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Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил, что попал под обстрел.

Произошло всё во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты Вооружённых сил России под Угледаром в Донецкой Народной Республике, пишет издание "Украина.ру".

"По населённому пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, всё обошлось. Думаю, военная контрразведка разберётся, откуда враг узнал о наших перемещениях", — рассказал сам Соловьёв.

Надо отметить, что телеведущий и журналист в последнее время часто посещает Донбасс.

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожает подкрепления националистов киевского режима в Харьковской области.