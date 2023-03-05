При выходе из Артёмовска (Бахмута) боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) из 93-й бригады уничтожили часть 129-й бригады терообороны. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
Репортёр объяснил, что из Бахмута украинские военные выходят по единственной просёлочной дороге через сёла Артёмовское и Красное. Отход прикрывает 93-я механизированная бригада ВСУ, которая должна задержать продвижение российских сил.
Однако из-за плохой связи произошла "неприятность". Из центрального района выходили мобилизованные теробороновцы. 93-я бригада не признала с испугу в них своих, по ним ударили из двух БМ-21 "Град", рассказал военкор.
По его словам, все они остались на дороге. По некоторым данным, убито около 100 человек.
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