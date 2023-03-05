РВ: солдаты ВСУ пытаются вывезти из Артёмовска раненых сослуживцев после боя с военными ВС РФ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают спецоперацию на Украине. В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения.

Военкоры "Русской Весны" сообщили, что солдаты ВСУ в панике пытаются вывезти раненых после боя с российскими военнослужащими. Идёт "перемалывание" украинских войск.

"Удаётся держать связь с солдатами из разных уголков города. Конечно, моральное состояние далеко не самое высокое, и их деморализуют те, кто рассказывает, что командование сдало город", — передают военкоры слова украинских блогеров.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ после боя в Артёмовске сняли с тел убитых сослуживцев каски и бронежилеты.