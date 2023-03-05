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РВ: солдаты ВСУ пытаются вывезти из Артёмовска раненых сослуживцев после боя с военными ВС РФ

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Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают спецоперацию на Украине. В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения.

РВ: солдаты ВСУ пытаются вывезти из Артёмовска раненых сослуживцев после боя с военными ВС РФ

Военкоры "Русской Весны" сообщили, что солдаты ВСУ в панике пытаются вывезти раненых после боя с российскими военнослужащими. Идёт "перемалывание" украинских войск.

"Удаётся держать связь с солдатами из разных уголков города. Конечно, моральное состояние далеко не самое высокое, и их деморализуют те, кто рассказывает, что командование сдало город", — передают военкоры слова украинских блогеров.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ после боя в Артёмовске сняли с тел убитых сослуживцев каски и бронежилеты.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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