Вооружённые силы России продолжают спецоперацию на Украине. В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения.
Военкоры "Русской Весны" сообщили, что солдаты ВСУ в панике пытаются вывезти раненых после боя с российскими военнослужащими. Идёт "перемалывание" украинских войск.
"Удаётся держать связь с солдатами из разных уголков города. Конечно, моральное состояние далеко не самое высокое, и их деморализуют те, кто рассказывает, что командование сдало город", — передают военкоры слова украинских блогеров.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ после боя в Артёмовске сняли с тел убитых сослуживцев каски и бронежилеты.
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.