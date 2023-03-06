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Дрейвен: США проиграют большую войну против РФ из-за зависимости от БРИКС

0:58
Силовые структуры

Армия США в случае "большой войны" не смогла бы одержать победу над Россией из-за серьёзной зависимости от стран, входящих в состав БРИКС. Об этом заявил американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен.

Дрейвен: США проиграют большую войну против РФ из-за зависимости от БРИКС

Он напомнил, что Вашингтон закупает огромное количество продукции у Китая и Индии. В качестве примера Дрейвен привёл регулярный ввоз на территорию США импортных лекарственных препаратов.

"Нашу экономику опустошат, если мы вступим в противостояние, не говоря уже о том, насколько слабыми стали наши вооружённые силы", — подчеркнул ветеран в соцсетях.

По его словам, многие граждане США уверены в том, что Белый дом обязательно защитит их в случае полномасштабного конфликта с РФ. Однако Дрейвен назвал такую убеждённость "иллюзией силы". Он добавил, что "враги" США могли бы "снести" страну всего за несколько месяцев. 

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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