Снайперы Вооружённых сил Украины (ВСУ) вели прицельную стрельбу по гражданскому населению Артёмовска. Об этом сообщил житель города Владимир Шатунов, которому удалось эвакуироваться.
В беседе с РИА Новости он отметил, что 23 февраля его знакомый отправился в местный магазин, однако парень так и не вернулся домой, ведь его застрелил украинский снайпер.
"Весь висок в крови — это что, нормально?" — высказался мужчина.
По его мнению, в украинской армии служат фашисты. Он также добавил, что ВСУ на протяжении долгого времени держали в страхе гражданское население Артёмовска.
Как пояснил мужчина, украинские боевики и раньше позволяли себе открывать огонь по мирным жителям. Шатунов рассказал, что перед выстрелом националисты даже не объясняют, в чём провинился тот или иной человек.
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