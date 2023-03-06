РИА Новости: свидетель заявил о прицельной стрельбе снайперов ВСУ по жителям Артёмовска

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Снайперы Вооружённых сил Украины (ВСУ) вели прицельную стрельбу по гражданскому населению Артёмовска. Об этом сообщил житель города Владимир Шатунов, которому удалось эвакуироваться.

В беседе с РИА Новости он отметил, что 23 февраля его знакомый отправился в местный магазин, однако парень так и не вернулся домой, ведь его застрелил украинский снайпер.

"Весь висок в крови — это что, нормально?" — высказался мужчина.

По его мнению, в украинской армии служат фашисты. Он также добавил, что ВСУ на протяжении долгого времени держали в страхе гражданское население Артёмовска.

Как пояснил мужчина, украинские боевики и раньше позволяли себе открывать огонь по мирным жителям. Шатунов рассказал, что перед выстрелом националисты даже не объясняют, в чём провинился тот или иной человек.