Минобороны показало боевую работу штурмовой группы десантников ВС РФ в зоне СВО

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы штурмовой группы российских десантников в зоне проведения специальной военной операции. Кадры сняты нашлемной камерой одного из военных.

Бойцы ВДВ ВС РФ подошли к зданию, где скрывались солдаты вооружённых сил Украины (ВСУ), под плотной дымовой завесой и забросали гранатами отстреливающихся боевиков. Затем десантники ворвались в здание и завершили их уничтожение с помощью стрелкового оружия.

Отмечается, что в ходе скоротечного боя было ликвидировано шесть военнослужащих ВСУ. Среди российских военных потерь нет.

Ранее военные РФ в ходе боя разбили группу боевиков ВСУ, а выживших взяли в плен.