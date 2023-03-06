Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы штурмовой группы российских десантников в зоне проведения специальной военной операции. Кадры сняты нашлемной камерой одного из военных.
Бойцы ВДВ ВС РФ подошли к зданию, где скрывались солдаты вооружённых сил Украины (ВСУ), под плотной дымовой завесой и забросали гранатами отстреливающихся боевиков. Затем десантники ворвались в здание и завершили их уничтожение с помощью стрелкового оружия.
Отмечается, что в ходе скоротечного боя было ликвидировано шесть военнослужащих ВСУ. Среди российских военных потерь нет.
Ранее военные РФ в ходе боя разбили группу боевиков ВСУ, а выживших взяли в плен.
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Российские военные в бою разбили группу боевиков ВСУ, а выживших захватили в плен.