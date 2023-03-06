Hill: Байден не готов в полной мере поддержать наступление Украины на Крым

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент США Джо Байден регулярно уклоняется от прямого ответа на вопрос о том, поддержит ли Вашингтон готовящееся наступление Киева на Крымский полуостров, пишет The Hill.

По мнению обозревателя Эллен Митчел, американские власти не протянут руку помощи Украине, если ВСУ будут пытаться установить контроль над Крымом.

Как пояснила журналист, Запад уже и так передал Киеву огромное количество техники. Она считает, что Вашингтон вряд ли сможет обеспечить украинскую армию новыми дальнобойными ракетами, танками и истребителями для атаки на Крымский полуостров.

"Должностные лица США не желают в полной мере поддерживать амбиции Киева в Крыму", — подчеркнула обозреватель.

Ранее полковник ВСУ Пётр Черник заявил, что киевский режим намерен разрушить Крымский мост и "задушить" жителей полуострова блокадой.