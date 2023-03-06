Марочко: некачественные натовские снаряды сдетонировали на позициях ВСУ под Часовым Яром

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На позициях вооружённых сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром сдетонировали некачественные снаряды с иностранной маркировкой. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт, подполковник армии Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Собеседник издания отметил, что детонация произошла при боевой стрельбе из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Один из снарядов застрял в направляющей, а после сдетонировал. Начали хаотично разлетаться по позициям ВСУ оставшиеся ракеты.

В результате ЧП установка полностью уничтожена, погибло двое боевиков, восемь получили ранения различной степени тяжести.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что боевики ВСУ по ошибке расстреляли из "Градов" около ста своих мобилизованных из бригады территориальной обороны при выходе из Артёмовска (Бахмута).