Комбат Ходаковский заявил, что ВСУ готовятся к наступлению на Мелитополь

Украинские войска готовятся перейти в наступление. В подразделения противника уже поступает западная техника и вооружение, а разведчики получают стрелковое оружие для боёв в городе. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский, ссылаясь на полученные данные в результате утечки с каналов связи.

"Что же, пистолеты — это, конечно, круто (ирония). Но куда круче упоминаемые хаймарсы (РСЗО HIMARS. — Прим. ред.)", — подчеркнул комбат.

Точное направление основного удара неизвестно, отметил он. Однако, вероятнее всего, наступление ВСУ будет на Мелитополь, чтобы попытаться подорвать моральный дух российской армии и разорвать логистику, указал Ходаковский.

"Наблюдая за нашими героическими усилиями на Бахмутском направлении, я, тем не менее, отдаю должное и противнику: если бы мы демонстрировали подобное упорство в обороне — история этой войны писалась бы несколько иначе. Они считают, что защищают свою землю — до нас, похоже, эта истина ещё не дошла", — заявил комбат в своём Telegram-канале.