The Australian: США всё сложнее поддерживать миф о скором поражении ВС РФ на поле боя

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Белому дому становится всё сложнее поддерживать созданный США миф о скором поражении российской армии в ходе конфликта на Украине, пишет The Australian.

По информации издания, западные СМИ активно распространяют сведения о том, что Вооружённые силы РФ проигрывают, а украинские боевики одерживают победу на линии соприкосновения. Однако жители США и Евросоюза всё равно узнают о колоссальных потерях в рядах ВСУ и бегстве рядовых украинцев из страны, сказано в публикации.

"Ход боевых действий таков, что главе США Джо Байдену с каждым днём всё труднее поддерживать уверения о победе Украины", — считают в редакции газеты.

Авторы материала убеждены: Вашингтон провоцирует эскалацию конфликта, приближая прямое столкновение США с армиями РФ и КНР.

Ранее американский военный специалист Дэниел Эддсберг заявил, что ядерное противостояние России и США с большой вероятностью станет итогом кризиса вокруг Украины.