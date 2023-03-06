РИА Новости: артиллеристы РФ ударили по месту размещения ВСУ в районе Антоновки под Херсоном

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные РФ с помощью артиллерийских установок ударили по месту размещения боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Херсоном.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомлённый источник, российские подразделения поразили цель в районе населённого пункта Антоновка. Отмечается, что при ударе погибли 14 украинских солдат, ещё 16 получили ранения. По словам собеседника агентства, Киев также лишился шести автомобилей в районе Антоновки.

Помимо этого, он добавил, что в Херсонской области российские военнослужащие уничтожили украинские гаубицы "Гвоздика" и "Акация" с экипажами. В общей сложности в результате атаки РФ скончались пятеро боевиков ВСУ, уточнил источник.

Ранее стало известно, что артиллерия ВС России нанесла удар по стоянке украинской техники в промышленном районе Херсона. По данным экстренных служб, десятки националистов ликвидированы, 12 солдат ВСУ ранены.