Wargonzo: ВСУ могут совершить манёвр и неожиданно ударить на Мариуполь

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для Киева с точки зрения пиара куда более интересной и амбициозной целью является не Мелитополь, а Мариуполь. Именно там украинская армия может попытаться нанести неожиданный удар. Такое мнение высказал военный журналист, автор проекта Wargonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале.

Репортёр отметил, что это смежные направления. И накапливая группировку на Запорожье, ВСУ всем своим видом могут показывать, что идут в атаку на Мелитополь, а потом совершить абсолютно лёгкий с точки зрения логистики манёвр — и ударить там, где этого меньше всего ждут российские военные.

Поэтому необходимо быть готовым к самым неожиданным сценариям, заключил военкор.

Ранее командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский предположил, что ВСУ могут готовить наступление на Мелитополь.