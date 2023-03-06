AFP: Украина оставляет затопленной деревню под Киевом из-за опасений наступления России

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Деревня Демидов под Киевом уже год остаётся затопленной, так как власти Украины опасаются наступления российских войск, пишет AFP.

Издание отмечает, что в деревня была затоплена водами из реки Ирпень прошлой весной для задержания армии России. До сих пор она не восстановлена, а её жители "предоставлены сами себе" с компенсацией всего в 20 тысяч гривен.

Глава Демидова заявил, что к нему поступают многочисленные жалобы с просьбой что-то сделать с ситуацией.

Деревня была затоплена после двух попыток подрыва дамбы. Ситуация остаётся неизменной из-за опасений о новом наступлении ВС РФ с территории Белоруссии, говорится в публикации.