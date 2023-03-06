Деревня Демидов под Киевом уже год остаётся затопленной, так как власти Украины опасаются наступления российских войск, пишет AFP.
Издание отмечает, что в деревня была затоплена водами из реки Ирпень прошлой весной для задержания армии России. До сих пор она не восстановлена, а её жители "предоставлены сами себе" с компенсацией всего в 20 тысяч гривен.
Глава Демидова заявил, что к нему поступают многочисленные жалобы с просьбой что-то сделать с ситуацией.
Деревня была затоплена после двух попыток подрыва дамбы. Ситуация остаётся неизменной из-за опасений о новом наступлении ВС РФ с территории Белоруссии, говорится в публикации.
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