Генерал ВСУ Наев: на годовщину СВО Россия ограничится ракетными ударами

Ожидать начала нового наступления России на годовщину начала специальной военной операции не нужно, она ограничится ракетными ударами. Об этом заявил командующий Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Представитель украинского минобороны уверен, что российские военные не планируют наступление, тем более на новых направлениях, включая Белорусское.

По его мнению, максимум, что ожидает Украину, это ракетные удары.

Наев также призвал не ждать повторного наступления на Киев, так как для этого у России "просто нет необходимых сил".

При этом генерал заверил, что ВСУ отобьют такую атаку без труда, если она всё же случится.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Россия готовится в ближайшие недели бросить в зону СВО около 200 тысяч военных из стратегического резерва.