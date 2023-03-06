ФСБ показала уничтожение диверсантов, пытавшихся взорвать газопровод в Волгоградской области

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ФСБ России показала кадры уничтожения украинских диверсантов, которые планировали взорвать объект нефтегазового комплекса в Волгоградской области. Операция по их ликвидации прошла ещё в августе 2022 года, но видео обнародовали только сейчас.

На кадрах видно, что диверсанты приехали на место на черной "Ладе". Здесь их уже ждали российские силовики, и по автомобилю был открыт огонь. При осмотре обнаружено взрывное устройство, которое террористы успели заложить под трубу газопровода. На видео демонстрируется работа сапёров по его обезвреживанию.

За попыткой предотвращенного теракта стоит организатор покушения на Константина Малафеева и нападения на Брянскую область Денис Капустин. Исполнителями стали двое россиян, завербованных украинскими спецслужбами.

Напомним, что 6 марта ФСБ России пресекла теракт против главы совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева.