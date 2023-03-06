Минобороны: ВС РФ применили высокоточные боеприпасы нового поколения в зоне СВО

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска применяют новейшие высокоточные боеприпасы в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России. Снаряды используют для уничтожения военной техники и пунктов управления украинской армии.

Разведчики ВС РФ обнаружили местонахождение ангара, где боевики ВСУ спрятали своё вооружение. Затем данные подтвердились с помощью беспилотника.

"Высокоточный боеприпас пробил перекрытие и взорвался внутри ангара. В результате уничтожена находящаяся там бронетехника и автомобили ВСУ", — сообщили в Минобороны.