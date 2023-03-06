Российские войска применяют новейшие высокоточные боеприпасы в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России. Снаряды используют для уничтожения военной техники и пунктов управления украинской армии.
Разведчики ВС РФ обнаружили местонахождение ангара, где боевики ВСУ спрятали своё вооружение. Затем данные подтвердились с помощью беспилотника.
"Высокоточный боеприпас пробил перекрытие и взорвался внутри ангара. В результате уничтожена находящаяся там бронетехника и автомобили ВСУ", — сообщили в Минобороны.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.