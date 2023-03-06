По отходящим из Артёмовска подразделениям ВСУ с утра наносят удары артиллерия и авиация ВС РФ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По отходящим из Артёмовска (Бахмута) в район Часова Яра подразделениям вооружённых сил Украины (ВСУ) с самого утра активно наносят удары артиллерия и авиация. Об этом сообщает "Военная хроника" в понедельник со ссылкой на информацию с мест.

По словам военкоров, российские военные отрабатывают калибрами 152 и 203 мм. Других подробностей пока не приводится.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ из 93-й бригады при выходе из Артёмовска уничтожили около ста мобилизованных из бригады терообороны. Недоразумение случилось из-за плохой связи между подразделениями. Теробороновцев приняли за наступающих россиян.