По отходящим из Артёмовска (Бахмута) в район Часова Яра подразделениям вооружённых сил Украины (ВСУ) с самого утра активно наносят удары артиллерия и авиация. Об этом сообщает "Военная хроника" в понедельник со ссылкой на информацию с мест.
По словам военкоров, российские военные отрабатывают калибрами 152 и 203 мм. Других подробностей пока не приводится.
Ранее стало известно, что боевики ВСУ из 93-й бригады при выходе из Артёмовска уничтожили около ста мобилизованных из бригады терообороны. Недоразумение случилось из-за плохой связи между подразделениями. Теробороновцев приняли за наступающих россиян.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.