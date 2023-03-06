Старовойт: ВСУ обстреливают приграничную территорию в Хомутовском районе Курской области

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска открыли огонь по приграничной территории в Хомутовском районе Курской области, следует из заявления руководителя региона Романа Старовойта.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже повредили несколько объектов энергоснабжения, обесточив населённый пункт Искра. Как пояснил губернатор, аварийные бригады начнут экстренный ремонт после прекращения украинской атаки.

"ВСУ прямо сейчас ведут обстрел приграничной территории", — подчеркнул Старовойт.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские боевики сбросили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на жилой дом, расположенный в селе Сушаны. Как пояснил глава Курской области, после падения дрона начался пожар. К месту ЧП были направлены специалисты МЧС.