РВ: военные РФ захватили под Бахмутом первый бронеавтомобиль "Panthera Т6" ВСУ из Эмиратов

В Сети появилось видео колонны бронеавтомобилей "Panthera", поставленных Киеву из Объединённых Арабских Эмиратов, на пути к Бахмуту (Артёмовску). Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Также сообщается, что первый эмиратский бронеавтомобиль был захвачен российскими силами у железнодорожной станции Ступка на севере Бахмута. На записи видно застрявший в грязи броневик.

Бронемашины Panthera T6 стоят на вооружении у недавно сформированных 47-й и 88-й отдельных мехбригад ВСУ. Вероятно, противник перебрасывает свои стратегические резервы к Бахмуту, отмечают военкоры.