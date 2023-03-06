В Сети появилось видео колонны бронеавтомобилей "Panthera", поставленных Киеву из Объединённых Арабских Эмиратов, на пути к Бахмуту (Артёмовску). Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Также сообщается, что первый эмиратский бронеавтомобиль был захвачен российскими силами у железнодорожной станции Ступка на севере Бахмута. На записи видно застрявший в грязи броневик.
Бронемашины Panthera T6 стоят на вооружении у недавно сформированных 47-й и 88-й отдельных мехбригад ВСУ. Вероятно, противник перебрасывает свои стратегические резервы к Бахмуту, отмечают военкоры.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.