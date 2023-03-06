Морпехи 155-й бригады ТОФ штурмуют укрепления ВСУ на окраине Угледара

Морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжают вытеснять ВСУ со стратегически важных позиций в районе Угледара. Однако командование украинской армии стягивает дополнительные резервы в регион.

На данный момент морпехи проводят ожесточённые бои с противником на окраинах города. Российские военнослужащие работают под прикрытием стрелкового оружия и контрбатарейного огня артиллерии, передвигаясь короткими перебежками. Пехотинцы ведут себя крайне аккуратно, поскольку боевики ВСУ могут скрываться где угодно, сообщили военные корреспонденты телеканала "Звезда".