Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал главу МИД Венгрии Петера Сийярто за призыв остановить боевые действия для начала мирного диалога между Киевом и Москвой.
В своём Twitter* он назвал венгерского дипломата "адвокатом дьявола".
"Когда Сийярто говорит, что "цель состоит в том, чтобы прекратить убивать людей и прекратить огонь", он призывает к капитуляции Украины", — написал Подоляк.
Украинский политик порекомендовал министру иностранных дел Венгрии "внимательно изучить историю".
Ранее Сийярто осудил руководство Украины за "жёсткую" мобилизацию. По его словам, киевский режим принудительно забирает в армию закарпатских венгров. Как пояснил дипломат, именно поэтому Венгрия выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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