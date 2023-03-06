Подоляк: Венгрия призывает к капитуляции Украины, требуя прекратить огонь

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал главу МИД Венгрии Петера Сийярто за призыв остановить боевые действия для начала мирного диалога между Киевом и Москвой.

В своём Twitter* он назвал венгерского дипломата "адвокатом дьявола".

"Когда Сийярто говорит, что "цель состоит в том, чтобы прекратить убивать людей и прекратить огонь", он призывает к капитуляции Украины", — написал Подоляк.

Украинский политик порекомендовал министру иностранных дел Венгрии "внимательно изучить историю".

Ранее Сийярто осудил руководство Украины за "жёсткую" мобилизацию. По его словам, киевский режим принудительно забирает в армию закарпатских венгров. Как пояснил дипломат, именно поэтому Венгрия выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

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