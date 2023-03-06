РВ: военные ВС РФ поразили боеприпасом нового поколения ангар с техникой ВСУ в Авдеевке

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе армии.

ВС РФ поразили высокоточным боеприпасом нового поколения объект ВС Украины в Авдеевке. Минобороны России уточнило, что снаряд был применён по установленному разведкой ангару. В нём враг хранил бронированную технику, проводил её обслуживание и ремонт.

В результате попадания боеприпаса снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри ангара. Ликвидированы бронетехника и автомобили ВСУ.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск.