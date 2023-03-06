Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе армии.
ВС РФ поразили высокоточным боеприпасом нового поколения объект ВС Украины в Авдеевке. Минобороны России уточнило, что снаряд был применён по установленному разведкой ангару. В нём враг хранил бронированную технику, проводил её обслуживание и ремонт.
В результате попадания боеприпаса снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри ангара. Ликвидированы бронетехника и автомобили ВСУ.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.