Леонков оценил новые бетонобойные снаряды на вооружении ВСУ

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска начали использовать новые виды боеприпасов, которые могут пробивать по четыре железобетонных перекрытия. Боевики ВСУ минируют здания и подрывают их после того, как помещение займут российские войска. Сигнал на подрыв поступает при помощи беспилотника. Об этом сообщил военный эксперт Даниил Безсонов.

Аналитик Алексей Леонков прокомментировал новые боеприпасы, которые поступили на вооружение ВСУ, и отметил, что противник может ставить взрывчатку на замедление. Затем снаряд пробивает толстые перекрытия и взрывается внутри помещения.

Он подчеркнул, что подобную тактику используют и российские артиллеристы, применяя снаряды миномёта "Тюльпан". Боеприпасы способны пробивать сразу несколько этажей и только потом подрывают здание внутри.

"Возможно, у ВСУ появились новые боеприпасы GMLRS, которые они стали применять, и которые далеко могут бить", — предположил эксперт в беседе с "МК".