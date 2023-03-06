Мирошник уверен, что сдача Киевом Артёмовска неизбежна

1:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киеву придётся сдать Артёмовск в самое ближайшее время. Затягивание сдачи города ничего не даст украинской стороне, хоть она вместе со своими западными кураторами и хочет таким образом выиграть время. Такое мнение высказал бывший глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.

По информации издания Bild*, глава Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже долгое время не могут договориться по поводу дальнейших действий Киева по поводу Артёмовска. В частности, Залужный призывал оставить город ещё несколько недель назад.

"Сдача Украиной Артёмовска — это неизбежность! Независимо от того, как сильно погрызутся на этой теме Зеленский и Залужный, наши войска все равно Артемовск возьмут. И произойдет это в ближайшее время. Затягивание процесса — это попытки Киева получить что-то взамен", — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

Дипломат отметил, что удерживание Артёмовска помогает США давить на ЕС в вопросе предоставления военной помощи Украине, а также даёт Киеву и Западу время на перегруппировку. Однако потери, которые несут ВСУ в Артёмовске, уже давно превзошли эти выгоды, и Киев вне зависимости от своих планов будет вынужден уйти из Артёмовска.

"ВСУ будут отползать от Артемовска медленно и печально под натиском наших подразделений", — добавил Мирошник.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.