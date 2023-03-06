Жителей Днепропетровской области власти призвали разоружиться: 10 дней на сдачу оружия

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Жителей Днепропетровской области призвали сдать оружие и боеприпасы, выданные им в начале СВО.

В первые дни, когда началась спецоперация на Украине, населению стали раздавать оружие для обороны. Теперь руководство региона требует сдать полученные ранее предметы вооружения.

О решении сообщил глава региона Сергей Лысак. Он заявил, что ситуация стабилизировалась. При этом оружие ещё остаётся на руках у части жителей области.

"У них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возврат оружия в установленном порядке", — объяснил Лысак.

Ранее Глава ОВА Лысак рассказал о повреждении промышленного предприятия в Днепропетровской области.