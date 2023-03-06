Жителей Днепропетровской области призвали сдать оружие и боеприпасы, выданные им в начале СВО.
В первые дни, когда началась спецоперация на Украине, населению стали раздавать оружие для обороны. Теперь руководство региона требует сдать полученные ранее предметы вооружения.
О решении сообщил глава региона Сергей Лысак. Он заявил, что ситуация стабилизировалась. При этом оружие ещё остаётся на руках у части жителей области.
"У них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возврат оружия в установленном порядке", — объяснил Лысак.
Ранее Глава ОВА Лысак рассказал о повреждении промышленного предприятия в Днепропетровской области.
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