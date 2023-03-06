Иран разрабатывает новый дрон на базе истребителя

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Иране разрабатывается новый беспилотный аппарат на базе истребителя.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Военные инженеры за основу взяли самолёт "Гахер-313". Истребитель рассчитан на нагрузку — двух бомб массой по 910 килограммов, или шести ракет "воздух-воздух". Характеристики дрона будут подкорректированы в соответствии с обновлённой конструкцией, однако боевой запас беспилотника весьма внушителен.

"На данный момент мы ожидаем завершения создания опытного образца. После чего начнутся его испытания", — цитирует ведущий Первого канала министра обороны Ирана Мохаммада Реза Аштияни.

Между Россией и Ираном ранее был согласован логистический коридор, который даст возможность значительно облегчить поставки различных товаров из РФ странам-союзникам.