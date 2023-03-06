В Иране разрабатывается новый беспилотный аппарат на базе истребителя.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Военные инженеры за основу взяли самолёт "Гахер-313". Истребитель рассчитан на нагрузку — двух бомб массой по 910 килограммов, или шести ракет "воздух-воздух". Характеристики дрона будут подкорректированы в соответствии с обновлённой конструкцией, однако боевой запас беспилотника весьма внушителен.
"На данный момент мы ожидаем завершения создания опытного образца. После чего начнутся его испытания", — цитирует ведущий Первого канала министра обороны Ирана Мохаммада Реза Аштияни.
Между Россией и Ираном ранее был согласован логистический коридор, который даст возможность значительно облегчить поставки различных товаров из РФ странам-союзникам.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.