Figaro: гарнизон войск ВСУ потерял связь с тылом и обречён на поражение в Артёмовске

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения. ВС РФ уничтожают силы противника. ВСУ не имеют шансов удержать город, скоро войска покинут населённый пункт. Об этом заявил автор Figaro.

Российские войска ведут наступление на север Артёмовска с трёх направлений с целью перерезания единственной дороги, соединяющей украинский гарнизон города с тылом ВСУ.

В населённом пункте осталось всего 4,5 тысячи жителей из 70 тысяч человек. Выполнив свою задачу сдерживания, ВСУ скоро должны уйти из Артёмовска. Причиной тому стал и взрыв мостов украинскими силами.

Командование ВСУ не комментирует сложившуюся в городе ситуацию. После попыток ВС РФ прорыва оно признало, что положение для киевских войск очень напряжённое. Владимир Зеленский констатировал факт повышения "интенсивности боёв" за город.