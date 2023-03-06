RT: у Киева не осталось резервов, которые можно было бы перебросить в Артёмовск

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Киева на данный момент больше нет незадействованных подразделений, которые он мог бы перебросить на подмогу в Артёмовск и Часов Яр. Об этом пишет RT.

Ранее в офисе президента Украины объявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский решили не отводить войска из Артёмовска, продолжив оборону города.

Из этого следует, что в район Артёмовска могут быть переброшены дополнительные резервы. Также ВСУ на этом участке должны сдерживать наступление ВС РФ, и, если группировка в городе будет окружена, будут участвовать в её прорыве.

Однако свежие силы для выполнения этих задач Киеву взять неоткуда, потому что все существующие подразделения ВСУ уже задействованы в боевых действиях на разных участках. Украинскому командованию придётся снять многие части ВСУ с других направлений, в частности, Харькова, Запорожья, Кременной, Авдеевки, Сватова, для последующей переброски их в Краматорск, Славянск, Константиновку, Северск.

Подразделения ВСУ уже частично покинули восточные окраины Артёмовска. Сейчас там остаются лишь нацбаты и подразделения теробороны, которым уготована печальная участь.