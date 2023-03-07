AFP: боевик ВСУ рассказал о ситуации в Артёмовске — "Мы окружены, Бахмут падёт"

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские формирования вынуждены отступать "малыми группами" из Артёмовска, рассказал боевик ВСУ французским журналистам.

По его словам, они попали в окружение и пытаются выбраться "перебежками".

"Бахмут (украинское название Артёмовска. — Прим. ред.) падёт… Мы почти окружены. Подразделения постепенно отступают маленькими группами". — рассказал боевик ВСУ агентству France-Presse.

Как уточняет агентство, украинский военный "застрял" в 10 километрах от Артёмовска по рядом с Часовым Яром, чтобы починить танк.