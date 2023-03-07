Украинские формирования вынуждены отступать "малыми группами" из Артёмовска, рассказал боевик ВСУ французским журналистам.
По его словам, они попали в окружение и пытаются выбраться "перебежками".
"Бахмут (украинское название Артёмовска. — Прим. ред.) падёт… Мы почти окружены. Подразделения постепенно отступают маленькими группами". — рассказал боевик ВСУ агентству France-Presse.
Как уточняет агентство, украинский военный "застрял" в 10 километрах от Артёмовска по рядом с Часовым Яром, чтобы починить танк.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.