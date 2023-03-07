Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В США признали, что оценивать эффективность потолка цен на топливо РФ "ещё рано"
Байден рассказал, что врачи проверяли, есть ли у него мозг
Дипломат Тяжлова: Украину включили в состав "киберНАТО"
Reuters: Украина просит у США запрещённые кассетные боеприпасы МК-20
Зеленский о ситуации под Бахмутом: Или отойти, или продолжать оборону
Канделаки об отстранении Винер от работы на международных соревнованиях: бытие Иуды не приведёт к счастливой жизни
RV: опубликованы видеокадры боя спецназа "О" ВС РФ с ВСУ в траншеях у Сватово — Кременной
Певица Лайма Вайкуле организует фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала", где выступят Брежнева и Слепаков
Белый дом: США не планируют поставки F-16 Киеву, несмотря на приезд украинских пилотов

AFP: боевик ВСУ рассказал о ситуации в Артёмовске — "Мы окружены, Бахмут падёт"

0:38
Силовые структуры

Украинские формирования вынуждены отступать "малыми группами" из Артёмовска, рассказал боевик ВСУ французским журналистам.

AFP: боевик ВСУ рассказал о ситуации в Артёмовске — "Мы окружены, Бахмут падёт"

По его словам, они попали в окружение и пытаются выбраться "перебежками".

"Бахмут (украинское название Артёмовска. — Прим. ред.) падёт… Мы почти окружены. Подразделения постепенно отступают маленькими группами". — рассказал боевик ВСУ агентству France-Presse.

Как уточняет агентство, украинский военный "застрял" в 10 километрах от Артёмовска по рядом с Часовым Яром, чтобы починить танк.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их

Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.

РВ: войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск
РВ: Киев перебрасывает к Артёмовску стратегические резервы с бронеавтомобилями Panthera T6 из Эмиратов
Русские затрофеили под Бахумтом первую "Пантеру" ВСУ из Эмиратов
Боевики ВСУ "в экстазе": новые бомбы УПАБ-1500Б шокировали противника в Авдеевке
Запорожье, Николаев и Одесса перейдут "на сторону добра" весной — Балицкий
Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев
Rzeczpospolita: демографический метеорит ударит по Польше
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
Ослабленный организм Костомарова атаковала синегнойная палочка — врач-инфекционист Сергей Андреев
Ослабленный организм Костомарова атаковала синегнойная палочка — врач-инфекционист Сергей Андреев
Последние материалы
В США признали, что оценивать эффективность потолка цен на топливо РФ "ещё рано"
Байден рассказал, что врачи проверяли, есть ли у него мозг
AFP: боевик ВСУ рассказал о ситуации в Артёмовске — "Мы окружены, Бахмут падёт"
Дипломат Тяжлова: Украину включили в состав "киберНАТО"
Reuters: Украина просит у США запрещённые кассетные боеприпасы МК-20
Зеленский о ситуации под Бахмутом: Или отойти, или продолжать оборону
Канделаки об отстранении Винер от работы на международных соревнованиях: бытие Иуды не приведёт к счастливой жизни
RV: опубликованы видеокадры боя спецназа "О" ВС РФ с ВСУ в траншеях у Сватово — Кременной
Психолог: "Если мужчина вас любит, то будет готов искать компромиссы"
Певица Лайма Вайкуле организует фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала", где выступят Брежнева и Слепаков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников