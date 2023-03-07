РИА Новости: десантники РФ сбили в ЛНР разведывательный дрон ВСУ "Лелека"

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским десантникам удалось уничтожить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Лелека-100", принадлежавший Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на старшего стрелка-зенитчика ВС РФ с позывным "Милага", цель была поражена в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Луганской Народной Республики. Как пояснил российский солдат, украинские боевики осуществляли разведку с помощью БПЛА "Лелека".

"Мы обнаружили дрон за 1,5 километра на юго-западном направлении", — отметил военнослужащий.

Он добавил, что после уничтожения украинского беспилотника российские бойцы быстро ушли на новую позицию. По его словам, десантники чаще всего отражают атаки ВСУ с помощью переносного зенитного ракетного комплекса "Верба".

Ранее оператор квадрокоптера ВС РФ с позывным "Егерь" рассказал, что беспилотники "Лелека" способны вести разведку в течение четырёх часов.