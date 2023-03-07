Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Пекну последствиями, если КНР будет передавать вооружение Российской Федерации.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Это будет иметь последствия, но сейчас мы находимся на этапе, когда ясно даем понять, что этого не должно происходить" — цитирует слова канцлера в интервью ведущий Первого канала.
Что именно сделает Европейский Союз или блок НАТО, немецкий политик не уточнил, но Китай он, по всей вероятности, позабавил.
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