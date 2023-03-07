Шольц пригрозил Китаю последствиями, если тот будет передавать оружие России

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Пекну последствиями, если КНР будет передавать вооружение Российской Федерации.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Это будет иметь последствия, но сейчас мы находимся на этапе, когда ясно даем понять, что этого не должно происходить" — цитирует слова канцлера в интервью ведущий Первого канала.

Что именно сделает Европейский Союз или блок НАТО, немецкий политик не уточнил, но Китай он, по всей вероятности, позабавил.