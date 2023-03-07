Марочко: Украина усиливает группировку в Артёмовске, пытаясь избежать окружения

Киевский режим усиливает украинскую группировку в Артёмовске, пытаясь отсрочить полное окружение населённого пункта, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что на этом направлении замечены новые боеспособные подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, украинских боевиков стало больше в западной части Артёмовска.

"Также усилилась работа артиллерии противника со стороны Часова Яра", — добавил Марочко.

Как пояснил подполковник, националисты пытаются укрепить оборону рядом с дорогами, которые используются для доставки военной техники и переброски солдат на Артёмовское направление.

Ранее командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил, что после установления российского контроля над Артёмовском Киев столкнётся с ухудшением ситуации в районе Часова Яра и Краматорска.