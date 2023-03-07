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Марочко: Украина усиливает группировку в Артёмовске, пытаясь избежать окружения

Силовые структуры

Киевский режим усиливает украинскую группировку в Артёмовске, пытаясь отсрочить полное окружение населённого пункта, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Марочко: Украина усиливает группировку в Артёмовске, пытаясь избежать окружения

Он отметил в беседе с РИА Новости, что на этом направлении замечены новые боеспособные подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, украинских боевиков стало больше в западной части Артёмовска.

"Также усилилась работа артиллерии противника со стороны Часова Яра", — добавил Марочко.

Как пояснил подполковник, националисты пытаются укрепить оборону рядом с дорогами, которые используются для доставки военной техники и переброски солдат на Артёмовское направление.

Ранее командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил, что после установления российского контроля над Артёмовском Киев столкнётся с ухудшением ситуации в районе Часова Яра и Краматорска.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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