Командир ВСУ Ярославский: после сдачи Артёмовска "ад" распространится по другим городам

Если Киев прикажет украинским солдатам покинуть Артёмовск, этот "ад" распространится на другие населённые пункты. Такое мнение выразил командир одного из подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский.

По его словам, после выхода украинских частей из Артёмовска произойдёт ухудшение боевой обстановки в районе Часова Яра, Краматорска и других городов.

"Люди должны понимать: если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, мы перенесём этот ад в другие города", — отметил военнослужащий в эфире канала "Рада".

Ярославский усомнился в том, что российская армия изменит тактику и остановит наступление на Артёмовском направлении. При этом он призвал солдат ВСУ и дальше обороняться, "сдерживая ад".

Ранее украинских боевик рассказал корреспонденту France-Presse, что российские бойцы практически полностью окружили Артёмовск, а военные ВСУ начали отступать маленькими группами.