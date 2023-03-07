Bild*: после окружения Артёмовска тысячи солдат ВСУ окажутся в российском плену

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Тысячи украинских военных попадут в российский плен, когда ВС РФ возьмут Артёмовск в "кольцо". Об этом пишет немецкое издание Bild*.

По мнению обозревателя Джулиана Репке, Артёмовск может повторить судьбу Мариуполя, где во время боевых действий в плену оказались порядка двух тысяч солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он считает, что только сдача города спасёт украинскую армию от полного окружения, в ином случае её ждёт "ужасный сценарий".

"В плен попадут сотни, а может быть, и тысячи украинских военнослужащих", — подчёркивается в публикации.

Журналист усомнился в том, что президент Украины Владимир Зеленский поступает правильно, приказывая ВСУ удерживать Артёмовск. Как пояснил обозреватель, такое поведение политика может обернуться серьёзной ошибкой, которая приведёт к ухудшению боевой обстановки для Киева.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.