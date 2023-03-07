Вооружённым силам Украины (ВСУ) не удастся реализовать план Киева по блокировке Крымского полуострова. Об этом заявил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.
В беседе с РИА Новости он отметил, что намерение Украины дестабилизировать обстановку в Крыму — это "фантазия неуправляемого сумрачного сознания". Как пояснил политик, украинские чиновники столкнулись с проблемами не только на линии соприкосновения, но и в своих головах. Он напомнил, что Киев уже на протяжении девяти лет обещает "изолировать и отсечь" полуостров.
Как подчеркнул Константинов, представители официальной власти на Украине устроили соревнование, желая рассмешить крымчан своими грандиозными планами.
При этом он призвал сохранять бдительность и защищать полуостров от возможных атак со стороны киевского режима.
Ранее полковник ВСУ Пётр Черник сообщил, что Киев планирует разрушить Крымский мост, а затем "задушить" полуостров блокадой.
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