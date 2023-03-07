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Константинов: план Киева по блокировке Крыма — фантазия неуправляемого сознания

1:05
Силовые структуры

Вооружённым силам Украины (ВСУ) не удастся реализовать план Киева по блокировке Крымского полуострова. Об этом заявил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.

Константинов: план Киева по блокировке Крыма — фантазия неуправляемого сознания

В беседе с РИА Новости он отметил, что намерение Украины дестабилизировать обстановку в Крыму — это "фантазия неуправляемого сумрачного сознания". Как пояснил политик, украинские чиновники столкнулись с проблемами не только на линии соприкосновения, но и в своих головах. Он напомнил, что Киев уже на протяжении девяти лет обещает "изолировать и отсечь" полуостров.

Как подчеркнул Константинов, представители официальной власти на Украине устроили соревнование, желая рассмешить крымчан своими грандиозными планами.

При этом он призвал сохранять бдительность и защищать полуостров от возможных атак со стороны киевского режима.

Ранее полковник ВСУ Пётр Черник сообщил, что Киев планирует разрушить Крымский мост, а затем "задушить" полуостров блокадой.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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