Константинов: план Киева по блокировке Крыма — фантазия неуправляемого сознания

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённым силам Украины (ВСУ) не удастся реализовать план Киева по блокировке Крымского полуострова. Об этом заявил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.

В беседе с РИА Новости он отметил, что намерение Украины дестабилизировать обстановку в Крыму — это "фантазия неуправляемого сумрачного сознания". Как пояснил политик, украинские чиновники столкнулись с проблемами не только на линии соприкосновения, но и в своих головах. Он напомнил, что Киев уже на протяжении девяти лет обещает "изолировать и отсечь" полуостров.

Как подчеркнул Константинов, представители официальной власти на Украине устроили соревнование, желая рассмешить крымчан своими грандиозными планами.

При этом он призвал сохранять бдительность и защищать полуостров от возможных атак со стороны киевского режима.

Ранее полковник ВСУ Пётр Черник сообщил, что Киев планирует разрушить Крымский мост, а затем "задушить" полуостров блокадой.