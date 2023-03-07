Украинская армия на линии Сватово — Кременная утратила наступательный потенциал. Об этом заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.
Он отметил, что в регионе идут ожесточённые бои. Российские войска продолжают продвижение и накапливают резервы, в это время ВСУ теряют силы, указал он. Офицер назвал сложившуюся ситуацию серьёзной и напряжённой.
"В целом, как бы мы ни оценивали ситуацию, нас в три раза меньше. И не надо сильно переживать, если нам где-то какой-нибудь населённый пункт придётся оставить", — указал Кочевенко в эфире телеканала "Рада".
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