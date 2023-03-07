Марочко: 80 процентов солдат ВСУ на Купянском направлении не имеют боевого опыта

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевское руководство направляет под Купянск непрофессиональных военнослужащих. Около 80 процентов солдат в регионе не имеют боевого опыта. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что командование ВСУ пытается поддержать "мнимую боеспособность" подразделений на Купянском направлении и скрывает большие потери. Марочко подчеркнул, что многие из солдат в регионе даже не прошли обучение, несмотря на то, что в докладах по укомплектованности "всё соответствует допустимым значениям".

"На самом деле в подразделениях не проводилось боевое слаживание, и по всем нормативно-правовым документам они не являются боеготовыми и должны быть выведены для восстановления", — рассказал эксперт в беседе с ТАСС.