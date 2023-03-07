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Военные ВС РФ под Донецком успешно протестировали противодронное ружьё "Гарпия"

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Силовые структуры

Под Донецком ВС РФ успешно протестировали противодронное ружьё "Гарпия" против беспилотников DJI Mavic Pro, которые активно применяются в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщают РИА Новости.

Военные ВС РФ под Донецком успешно протестировали противодронное ружьё "Гарпия"

Дальность действия ружья составляет от 500 метров до двух километров. "Гарпия" часто встречается в войсках РФ, работает от литий-ионного аккумулятора.

Ружьё обрывает связь между пультом управления и беспилотником. После этого пилот утрачивает возможность контроля, а дрон застывает на месте или отправляется на точку, откуда его запустили. Ружьё может направлять на беспилотники радиосигнал разной частоты.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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