Под Донецком ВС РФ успешно протестировали противодронное ружьё "Гарпия" против беспилотников DJI Mavic Pro, которые активно применяются в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщают РИА Новости.
Дальность действия ружья составляет от 500 метров до двух километров. "Гарпия" часто встречается в войсках РФ, работает от литий-ионного аккумулятора.
Ружьё обрывает связь между пультом управления и беспилотником. После этого пилот утрачивает возможность контроля, а дрон застывает на месте или отправляется на точку, откуда его запустили. Ружьё может направлять на беспилотники радиосигнал разной частоты.
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