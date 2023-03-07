Военные ВС РФ под Донецком успешно протестировали противодронное ружьё "Гарпия"

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Под Донецком ВС РФ успешно протестировали противодронное ружьё "Гарпия" против беспилотников DJI Mavic Pro, которые активно применяются в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщают РИА Новости.

Дальность действия ружья составляет от 500 метров до двух километров. "Гарпия" часто встречается в войсках РФ, работает от литий-ионного аккумулятора.

Ружьё обрывает связь между пультом управления и беспилотником. После этого пилот утрачивает возможность контроля, а дрон застывает на месте или отправляется на точку, откуда его запустили. Ружьё может направлять на беспилотники радиосигнал разной частоты.