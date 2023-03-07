Российские власти должны прямо заявить, что сражаются не с киевским режимом, а со всем коллективным Западом, заявил генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.
Пока в Кремле соблюдают дипломатический такт, "бывшие партнёры" России открыто говорят, что стремятся к уничтожению РФ и распаду её на независимые государства. Именно для этого страны НАТО снабжают Украину вооружением и разведданными, а значит пути снабжения должны стать первой целью ВС РФ.
"Логистика и связь — это два основных элемента любой войны. Это самое уязвимое место нашего объединённого врага. Пора нанести сокрушительный удар и уничтожить обе эти системы, без которых киевский режим падет в течение пары недель", — отметил Бужинский в студии Владимира Соловьёва.
Ранее военный эксперт заявил, что Москве пора воплотить свои угрозы и наконец ударить по центрам принятия решений в Киеве.
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