Генерал Бужинский: "Удар по самому уязвимому месту обрушит киевский режим за пару недель"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские власти должны прямо заявить, что сражаются не с киевским режимом, а со всем коллективным Западом, заявил генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

Пока в Кремле соблюдают дипломатический такт, "бывшие партнёры" России открыто говорят, что стремятся к уничтожению РФ и распаду её на независимые государства. Именно для этого страны НАТО снабжают Украину вооружением и разведданными, а значит пути снабжения должны стать первой целью ВС РФ.

"Логистика и связь — это два основных элемента любой войны. Это самое уязвимое место нашего объединённого врага. Пора нанести сокрушительный удар и уничтожить обе эти системы, без которых киевский режим падет в течение пары недель", — отметил Бужинский в студии Владимира Соловьёва.

Ранее военный эксперт заявил, что Москве пора воплотить свои угрозы и наконец ударить по центрам принятия решений в Киеве.