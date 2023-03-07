Небольшие группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали хаотично покидать Артёмовск. Об этом заявил советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
По его словам, украинские боевики выбирают просёлочные дороги для отступления. Он добавил, что многие из них в конечном итоге решают сдаться в российский плен. Как пояснил советник, армия Украины продолжает нести большие потери на Артёмовском направлении.
"Мы наблюдаем хаотичное отступление различных малых групп", — подчеркнул Гагин в эфире "России 24".
Ранее военнослужащий ВСУ рассказал французским журналистам, что украинские формирования вынуждены постепенно выходить из Артёмовска, несмотря на приказы Киева удерживать город.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.