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Глава Минобороны Шойгу: поставки оружия НАТО не помогают Украине на поле боя

1:04
Силовые структуры

Североатлантический альянс нарастил поставки оружия Киеву, однако западная техника не помогает украинской армии в условиях реальных боевых действий. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Глава Минобороны Шойгу: поставки оружия НАТО не помогают Украине на поле боя

На селекторном совещании с руководством Вооружённых сил России он отметил, что в рядах ВСУ фиксируются большие потери, несмотря на помощь Запада.

"Поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя", — подчеркнул Шойгу.

По его словам, российские солдаты достигнут всех целей специальной военной операции (СВО), даже если страны Североатлантического альянса продолжат поставлять военную помощь Украине.

Ранее стало известно, что украинские власти обратились к Белому дому с требованием передать ВСУ запрещённые кассетные боеприпасы МК-20. Как отмечает Reuters, киевский режим планирует сбрасывать эти снаряды с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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