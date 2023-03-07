Генерал Драпатый заявил, что войска ВСУ имеют преимущество перед ВС РФ и переломят ход СВО на Украине

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Украины имеет стратегическое преимущество на Херсонском направлении и создала предпосылки для полного разгрома ВС РФ. Такое заявление сделал командующий оперативной группировкой войск "Херсон", бригадный генерал Михаил Драпатый.

По его словам, ВСУ сдерживают русские подразделения и готовятся к переломному моменту в боевых действиях. Генерал рассчитывает на военную помощь западных союзников.

"В ноябре ВСУ совместно с другими силами обороны освободили от российских оккупационных войск Херсон и остальные населённые пункты правобережной части области", — приводит "Военное обозрение" слова Драпатого.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ заявили о двух категориях военных ВСУ, оставшихся в Артёмовске.