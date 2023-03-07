Армия Украины имеет стратегическое преимущество на Херсонском направлении и создала предпосылки для полного разгрома ВС РФ. Такое заявление сделал командующий оперативной группировкой войск "Херсон", бригадный генерал Михаил Драпатый.
По его словам, ВСУ сдерживают русские подразделения и готовятся к переломному моменту в боевых действиях. Генерал рассчитывает на военную помощь западных союзников.
"В ноябре ВСУ совместно с другими силами обороны освободили от российских оккупационных войск Херсон и остальные населённые пункты правобережной части области", — приводит "Военное обозрение" слова Драпатого.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ заявили о двух категориях военных ВСУ, оставшихся в Артёмовске.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.