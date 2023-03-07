Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армия Украины потеряла в феврале более 11 тысяч военных.
Как подчеркнул министр, потери ВСУ увеличились на 40% по сравнению с прошлым месяцем. По данным главы ведомства, в январе Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали свыше 6500 украинских военных.
"Удивляет безразличие киевского режима к своему народу, власти не считаются с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам", — сказал Шойгу во время селекторного совещания.
Ранее руководитель МО сообщил, что оружие военно-политического блока НАТО не помогает Киеву в боевых действиях.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.