Шойгу сообщил, что потери ВСУ в феврале составили более 11 тысяч человек

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армия Украины потеряла в феврале более 11 тысяч военных.

Как подчеркнул министр, потери ВСУ увеличились на 40% по сравнению с прошлым месяцем. По данным главы ведомства, в январе Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали свыше 6500 украинских военных.

"Удивляет безразличие киевского режима к своему народу, власти не считаются с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам", — сказал Шойгу во время селекторного совещания.

Ранее руководитель МО сообщил, что оружие военно-политического блока НАТО не помогает Киеву в боевых действиях.