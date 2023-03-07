Шойгу заявил о продвижении ВС России на Донецком и Купянском направлениях

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о наступлении Вооружённых сил Российской Федерации на Донецком и Купянском направлениях.

"Освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка", — подчеркнул министр во время селекторного совещания.

Ранее руководитель военного ведомства сообщил о потерях украинской армии за февраль. По информации Шойгу, ВС России ликвидировали свыше 11 тысяч человек, что на 40% больше, чем в январе. Вместе с этим политик обвинил Киев в безразличном отношении к своим гражданам.