Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о наступлении Вооружённых сил Российской Федерации на Донецком и Купянском направлениях.
"Освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка", — подчеркнул министр во время селекторного совещания.
Ранее руководитель военного ведомства сообщил о потерях украинской армии за февраль. По информации Шойгу, ВС России ликвидировали свыше 11 тысяч человек, что на 40% больше, чем в январе. Вместе с этим политик обвинил Киев в безразличном отношении к своим гражданам.
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