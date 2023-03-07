Алаудинов: ВС РФ действуют на линии соприкосновения с учётом весенней распутицы

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

И украинским, и российским военным приходится планировать боевые действия с оглядкой на весеннюю распутицу, и так будет продолжаться примерно до середины апреля. Об этом сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Я так понимаю, что каждый из нас делает корректировку на это событие — на распутицу. В конечном итоге, наверное, сама распутица может закончиться к середине апреля. Месяц-полтора есть у каждой из сторон на то, чтобы принять решения по дальнейшей работе", — сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

Командир "Ахмата" уточнил, что если Киев собирается пойти в контрнаступление, распутица станет непреодолимым препятствием для прохода тяжёлой техники. Другой вариант — передвижение по участкам дорог, находящихся под контролем ВС РФ, — для украинской армии является очень опасным.

Алаудинов добавил, что российские подразделения продвигаются вперёд только там, где это во всех отношениях приемлемо, чтобы наступление проходило эффективно и с наименьшими потерями.