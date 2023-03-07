Жители Нижневартовска стали регулярно жаловаться на сильный гул из-за военных самолётов. Об этом пишет muksun.fm со ссылкой на начальника инспекции по безопасности полётов городского аэропорта.
Как сообщает издание, воздушной трассой, проходящей над Нижневартовском, пользуются экипажи военной и гражданской авиации. Однако эти самолёты не могут пересечься в небе, так как летят на разной высоте, пояснил источник. Он также добавил, что в Нижневартовске нет посадочных полос для военной техники.
"Военные самолёты стали летать более интенсивно", — подтвердил начальник инспекции.
Именно поэтому жители Нижневартовска часто слышат гул, который активно распространяется по городу из-за разряженного холодного воздуха, резюмировал собеседник издания.
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