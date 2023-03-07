Полное освобождение Артёмовска даст российским войскам возможность наступать вглубь украинской обороны. Таким мнением поделился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Министр напомнил о важности Артёмовска как центре сосредоточения обороны украинской армии в Донбассе.
"Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.
Шойгу отметил, что Запад в своих действиях на Украине руководствуется американским желанием ослабить Россию при помощи оружия. Однако такая стратегия не спасёт ВСУ, уверен глава минобороны РФ.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.