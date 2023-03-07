Шойгу: переход Артёмовска под контроль ВС РФ позволит им продвинуться вглубь обороны ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полное освобождение Артёмовска даст российским войскам возможность наступать вглубь украинской обороны. Таким мнением поделился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр напомнил о важности Артёмовска как центре сосредоточения обороны украинской армии в Донбассе.

"Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

Шойгу отметил, что Запад в своих действиях на Украине руководствуется американским желанием ослабить Россию при помощи оружия. Однако такая стратегия не спасёт ВСУ, уверен глава минобороны РФ.